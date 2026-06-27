Giresun'da kontrolden çıkan kum yüklü kamyon, refüjü aşarak yol kenarındaki ağaçları devirdi ve bir evin bahçesine daldı. Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, kazada can kaybı yaşanmadı, olası bir facia son anda önlendi.

Kaza, Giresun-Espiye Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Gülburnu Tüneli çıkışında meydana geldi.

Büyük gürültüyle sarsıldılar! Bahçede kamyonu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Espiye istikametine seyir halinde bulunan 61 ADU 902 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Büyük gürültüyle sarsıldılar! Bahçede kamyonu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

REFÜJÜ AŞIP BAHÇEYE DALDI

Yol kenarındaki refüjü aşan kamyon, bir evin bahçesine girerek burada bulunan çok sayıda ağacı devirdi. Bahçede maddi hasar meydana gelirken, kamyon ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sırasında evlerinde bulunan mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek korku içerisinde dışarı çıktıklarını ifade etti. Bahçelerinde kamyonu gören ev sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı uzun süre üzerlerinden atamadıklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyük gürültüyle sarsıldılar! Bahçede kamyonu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şans eseri kazanın meydana geldiği sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda başka bir aracın bulunmaması ve evin çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyonun girdiği evin bahçesinde ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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