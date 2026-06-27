F1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 sıralama turları ve yarış takvimi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı için geri sayım başladı. Avusturya Grand Prix'si öncesinde motor sporları tutkunları yarışın yayın saati, sıralama turları programı ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.
2026 Formula 1 sezonunda heyecan Avusturya Grand Prix'si ile devam ediyor. Spielberg'deki Red Bull Ring'de düzenlenecek hafta sonunda pilotlar ve takımlar klasmanındaki mücadele yeniden kızışırken, gözler sıralama turları ve ana yarış programına çevrildi.
F1 AVUSTURYA GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometre uzunluğundaki Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilecek. Toplam 71 tur üzerinden koşulacak yarış, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Bein Sports 4 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
FORMULA 1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?
Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu belirleyecek sıralama turları 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de (TSİ) başlayacak.
Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
- Kimi Antonelli (İtalya): 156
- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115
- George Russell (Büyük Britanya): 106
- Charles Leclerc (Monako): 75
- Lando Norris (Büyük Britanya): 73
Takımlar
- Mercedes: 262
- Ferrari: 190
- McLaren: 141
- Red Bull: 89
- Alpine: 57