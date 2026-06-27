Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı için geri sayım başladı. Avusturya Grand Prix'si öncesinde motor sporları tutkunları yarışın yayın saati, sıralama turları programı ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

2026 Formula 1 sezonunda heyecan Avusturya Grand Prix'si ile devam ediyor. Spielberg'deki Red Bull Ring'de düzenlenecek hafta sonunda pilotlar ve takımlar klasmanındaki mücadele yeniden kızışırken, gözler sıralama turları ve ana yarış programına çevrildi.

F1 AVUSTURYA GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'si, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometre uzunluğundaki Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilecek. Toplam 71 tur üzerinden koşulacak yarış, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Bein Sports 4 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

F1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 sıralama turları ve yarış takvimi

FORMULA 1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?

Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu belirleyecek sıralama turları 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de (TSİ) başlayacak.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Kimi Antonelli (İtalya): 156 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 115 George Russell (Büyük Britanya): 106 Charles Leclerc (Monako): 75 Lando Norris (Büyük Britanya): 73

Takımlar

Mercedes: 262 Ferrari: 190 McLaren: 141 Red Bull: 89 Alpine: 57

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