2026 Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla göz kamaştıran Davinson Sanchez için Como çok istekli.

İtalyan ekibi, vitrinde olan ve değerine değer katan oyuncu için baskısını artırdı.

Como’dan pres! Davinson Sanchez Galatasaray'dan uçabilir

GİDERSE HEDEF VAN DİJK

Sarı kırmızılı yönetim ise 30 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği oyuncu için turunvanın sonunu beklemeye geçti. Eğer Sanchez istenilen rakamlara satılırsa yerine Liverpool’un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk düşünülüyor.

Como’dan pres! Davinson Sanchez Galatasaray'dan uçabilir

Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan oyuncunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon avro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor. Bu arada yönetimin üyelerden 11 farklı konuda yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

2029

30 yaşındaki Sanchez’in Galatasaray ile 2029’a kadar mukavelesi bulunuyor.

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