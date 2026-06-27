ALİ NACİ KÜÇÜK
Como’dan pres! Davinson Sanchez Galatasaray'dan uçabilir
2026 Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla göz kamaştıran Davinson Sanchez için Como çok istekli.
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Spor az önce
İtalyan ekibi, değerine değer katan oyuncusu için baskısını artırırken, Galatasaray yönetimi 30 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği oyuncusu Sanchez'in satışından elde edilecek gelirle Liverpool'dan Virgil van Dijk'ı transfer etmeyi planlıyor.
- Galatasaray yönetimi, Sanchez için 30 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.
- Eğer Sanchez istenilen rakamlara satılırsa, yerine Liverpool'dan Virgil van Dijk düşünülüyor.
- Van Dijk'ın kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.
- Van Dijk'a 9-10 milyon avro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor.
- Bugün, yönetimin üyelerden 11 farklı konuda yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
- 29-30 yaşındaki Sanchez'in Galatasaray ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
İtalyan ekibi, vitrinde olan ve değerine değer katan oyuncu için baskısını artırdı.
GİDERSE HEDEF VAN DİJK
Sarı kırmızılı yönetim ise 30 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği oyuncu için turunvanın sonunu beklemeye geçti. Eğer Sanchez istenilen rakamlara satılırsa yerine Liverpool’un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk düşünülüyor.
Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan oyuncunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon avro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor. Bu arada yönetimin üyelerden 11 farklı konuda yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
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