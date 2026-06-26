Anadolu Ajansı
Haftanın 2 günü evden çalışacaklar! Bir ülkeden daha 'memur' kararı
Asya ülkesi Malezya memurlara ilişkin hibrit çalışma düzenini uygulamaya aldı. Memurlara haftanın 2 günü evden çalışma hakkı tanındı.
Özetle DinleHaftanın 2 günü evden çalışacaklar! Bir ülkeden da...
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Dünya 2 dk önce
Malezya'da memurların haftada 2 gün evden çalışmasını öngören hibrit çalışma düzenine geçilecek.
- Bakanlar Kurulu, memurların 1 Ağustos'tan itibaren haftada 2 gün evden veya onaylanan bir çalışma noktasından, 3 gün ise ofisten çalışacağı Hibrit Çalışma Günü uygulamasına geçme kararı aldı.
- Bu uygulamanın, çalışma kültürünü modernize etmeyi amaçlayan kapsamlı kamu hizmeti reform gündeminin parçası olduğu belirtildi.
- Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırıldığı haberde, Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin karar aldığı belirtildi.
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Malezya’da memurların haftada 2 gün evden çalışmasını öngören hibrit çalışma düzenine geçilecek.
Yerel Malay Mail gazetesinin Kamu Hizmeti Departmanı (PSD) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bakanlar Kurulu konuya ilişkin karar aldı.
'2 GÜN EVDEN, 3 GÜN OFİSTEN' DÖNEMİ
Buna göre, memurlar, 1 Ağustos’tan itibaren Hibrit Çalışma Günü uygulamasına geçecek ve haftanın 2 günü evden veya onaylanan bir çalışma noktasından, 3 gün ise ofisten çalışacak.
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Söz konusu uygulamanın, çalışma kültürünü modernize etmeyi amaçlayan kapsamlı kamu hizmeti reform gündeminin parçası olduğu belirtildi.
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