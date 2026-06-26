Anadolu Ajansı
Ankara'daki baskında ortaya çıktı! Ekipler gözlerine inanamadı, tonlarca üründe tespit edildi
Ankara'da bir süt ürünleri işletmesine düzenlenen denetimde halk sağlığını tehdit eden büyük bir skandal ortaya çıktı. Tonlarca bozuk ürünün ele geçirildiği operasyonda işletme kapatılırken, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Özetle DinleAnkara'daki baskında ortaya çıktı! Ekipler gözleri...
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3. Sayfa 3 dk önce
Ankara'da bir süt ürünleri işletmesinde halk sağlığını tehdit eden bozuk ürünler ele geçirildi.
- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Altındağ'daki bir işletmeyi denetledi.
- Denetimlerde "Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik işlem yapıldı.
- İşletme faaliyetten men edildi ve bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- İşletmede 9 ton bozuk süt ve süt ürününe el konuldu.
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetledi.
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TONLARCA BOZUK SÜT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ!
"Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.
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Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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