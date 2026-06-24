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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, bir gıda toptancısına yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde açık alanda depolanmış ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık bir kamyon dolusu bozuk içecek ele geçirdi. Gıda güvenliğini hiçe sayarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatılırken, el konulan binlerce bozuk ürün ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür ihlallere karşı ağır yaptırımların ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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