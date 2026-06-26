Tekirdağ'da bir kadın, markette gördüğü boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye kalktı. Silah tutukluk yapınca kadın kabzayla eşini yaraladı. Saldırgan kadın tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede iddiaya göre; boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

İddiaya göre Mersiye I., yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yapması nedeniyle ateş almadı. Bunun üzerine çıkan arbedede Rahim I., tabancanın kabzası ile başına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koca, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Markette gördüğü eşine sıktı! Silah tutukluk yapınca olanlar oldu

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Gözaltına alınan Mersiye I., boşanma aşamasında olduğu eşiyle mal paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle ‘bir anlık öfkeyle' silahı kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Markette gördüğü eşine sıktı! Silah tutukluk yapınca olanlar oldu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Markette gördüğü eşine sıktı! Silah tutukluk yapınca olanlar oldu

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