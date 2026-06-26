Arda Güler 24 yıllık hasreti bitirdi, rekoru ele geçirdi!
Milli futbolcumuz Arda Güler, ABD'ye attığı golle A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu.
- Müsabaka, Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynandı.
- Türkiye, 3. dakikada geriye düşmesine rağmen 10. dakikada Arda Güler'in golüyle eşitliği yakaladı.
- Arda Güler (21 yaş 120 gün), Dünya Kupası tarihinin gol atan en genç Türk futbolcusu oldu.
- ABD'nin golünü atan Auston Trusty'nin golü, ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci gol oldu (02:13).
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, rakip filelere gönderdiği golle 24 yıl sonra turnuvadaki ilk golümüzü kaydetti.
24 YIL SONRA İLK GOL ARDA'DAN
Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 3. dakikasında geriye düşen ay-yıldızlılar, karşılaşmanın 10. dakikada Arda Güler'in düzgün vuruşla eşitliği yakaladı.
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KUPADA GOL ATAN EN GENÇ TÜRK
ABD ağlarını sarsmayı başaran Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ilk golünü kaydetti. Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
İKİ ŞUTTA İKİ GOL
2026 Dünya Kupası'nda çektiği ilk 62 şutundan gol çıkaramayan A Milli Futbol Takımı, ABD karşısındaki ilk iki şutunu da gole çevirdi.
ABD'NİN EN HIZLI 2. GOLÜ
Auston Trusty'nin attığı gol, 2014 yılında Gana karşısında Clint Dempsey'in 30 saniye sonra attığı golün ardından, ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci gol (02:13) oldu.