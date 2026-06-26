A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile oynanacak maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, oyuncularından yüksek mücadele gücü göstermelerini istedi.

"CİDDİ BİR MAÇ OYNADIĞIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM"

ABD karşısında sahada agresiflik ve takım ruhunu görmek istediğini söyleyen Montella, "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav. Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ATLETİK BİR EKİP"

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun oyun anlayışının sahaya yansıdığını belirten İtalyan teknik adam, "Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız." dedi.

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