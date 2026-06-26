2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı yıldız Leroy Sane'nin tarihi bir gole imza attığı maçta her iki takım da adını son 32 turuna yazdırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Almanya, Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador ile kozlarını paylaştı.

ALMANYA SKORU KORUYAMADI

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-0 öne geçen Almanya, Ekvador karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson David Angulo Ramírez ve 77. dakikada Gonzalo Jordy Plata Jimenez kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 2. dakikada Leroy Sane'den geldi.

Almanya - Ekvador

EKVADOR EN İYİ 3. OLARAK TURLADI

Bu galibiyetle grupta puanını 4'e çıkaran Ekvador, en iyi üçüncüler kontenjanından adını son 32 turuna yazdırdı. İlk iki maçını kazanan Almanya ise 6 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.

SANE'DE TARİHİ GOL

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, müsabakanın ikinci (1.49) dakikasında attığı golle Ernst Lehner'in (1. dakika vs Avusturya; 1934) ardından Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde attığı en erken ikinci golü kaydetti.

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