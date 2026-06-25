İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda 4-0 kazandıkları Suudi Arabistan maçında attığı golün ardından secdeye gitti. 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu, gol sevinci nedeniyle sosyal medyada çirkin yorumların hedefi oldu. Yamal, ırkçı nefret söylemlerine en yoğun şekilde maruz kalan sporcular arasında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı forması giyen Lamine Yamal; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda skandal yorumlara maruz kaldı. Genç yıldızın bu yorumların hedefinde yer almasının sebebi ise Müslüman olması ve Suudi Arabistan maçında attığı golü secdeye giderek kutlaması.

İspanya'nın farklı kazandığı Suudi Arabistan maçı 11'i.

Atlanta Stadı'nda 21 Haziran Pazar günü oynanan Suudi Arabistan maçının henüz 10'uncu dakikasında takımının ilk golünü atan 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu, gol sevincini secdeye giderek gerçekleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yamal'a yönelik İslamofobik paylaşımlar yaptı.

Lamine Yamal, Suudi Arabistan'a attığı gol sonrası böyle sevinç yaşadı.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Tepkiler arasında yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntüler ile "Müslüman değil, Hristiyan bir İspanya", "Bir Arap asla İspanyol olamaz", "Bir iğrenç siyah, her zaman iğrenç bir siyah kalacak" yorumlarını içeren paylaşımlar da yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Yamal'ın annesinin memleketi olan Ekvator Ginesi ile babasının memleketi olan Fas'ın bayraklarını kramponlarında taşımasını eleştirirken; genç futbolcunun İspanya formasını giymeyi hak etmediğini savundu.

"SİZLERDEN UTANIYORUZ"

Yamal'a gelen tepki mesajları kadar söz konusu yorumlara tepki gösteren isimler de vardı. "Katolik Üniversiteliler" isimli bir sosyal medya hesabı, Yamal'ın secde ettiği fotoğrafı paylaşarak "(Hristiyanlığa) Lamine Yamal'ın dönüşü için dua edelim" paylaşımı yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma "İspanyol ve Katolik olduğunuz için sizlerden utanıyoruz" şeklinde yorumlar yaptı.

Yamal, LaLiga'da Barcelona forması giyiyor.

AYRIMCI VE NEFRET İÇERİKLİ SALDIRILAR

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi'nin verilerine göre; Lamine Yamal, sosyal medyada ırkçı nefret söylemlerine en yoğun şekilde maruz kalan sporcular arasında bulunuyor. Uzmanlar, son yaşananların münferit bir olay olmadığını, genç futbolcuya yönelik uzun süredir devam eden ayrımcı ve nefret içerikli saldırıların bir parçası olduğunu değerlendiriyor.

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