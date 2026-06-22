1998 yılından beri kullanılan 32 takımlı format yerine 48 takımlı yapıya genişletilen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımların piyasa değerleri karşılaştırıldığında ortaya çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. Milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonda; takım kadrosunda bulunan 26 ismin toplam piyasa değerinin, sadece bir rakip oyuncunun değerinin neredeyse 10'da 1'ine denk geldiği maçlar bile oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen, A Milli Futbol Takımı'nın ilk 2 maç sonunda havlu attığı 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun devleri ile mütevazı ekipler arasındaki ekonomik uçurumu çok daha belirgin hale getirmesi açısından dikkat çekiyor.

26 OYUNCUNUN DEĞERİ, YAMAL'IN 5'TE 1'İ KADAR

Forbes'un futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerinden derlediği habere göre; Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden turnuvanın favorilerinden İspanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun toplam değeri 1,22 milyar euro (yaklaşık 1,4 milyar dolar). Bu rakam turnuvadaki üçüncü en yüksek toplam değer. Buna karşılık Suudi Arabistan'ın toplam piyasa değeri 47 milyon doların altında ve Dünya Kupası'nda 41'inci sırada yer alıyorlar. 26 Suudi oyuncunun toplam değeri, bir İspanyol yıldızın değerinin yalnızca yaklaşık 5'te 1'i kadar. Nitekim 229 milyon dolar değer biçilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, bu alanda Norveçli Erling Haaland ile zirveyi paylaşıyor.

Lamine Yamal

HAALAND İLE IRAK ARASINDA 9,4 KAT FARK

Fransa, değeri 206 milyon dolar olan yıldız forvet Kylian Mbappé liderliğinde sahaya çıkıyor. Bu rakam, turnuvadaki en düşük 3'üncü takım değeri olan Irak'ın yaklaşık 24 milyon dolarlık kadro değerinin 8,5 katı.

Kylien Mbappe

HAALAND İLE IRAK ARASINDA 9,4 KAT FARK

Grup aşamasındaki en büyük uçurum ise geçen hafta salı günü yaşandı. Irak'ın talihsizliği, Haalandlı Norveç'e karşı oynamak zorunda kalmasıydı. Sonuçta en değerli oyuncu ile rakip takım arasındaki 9,4 katlık fark skora da yansıdı ve 25 yaşındaki Norveçli golcü, takımının 4-1 kazandığı maçta 2 gol attı.

Erling Haaland

BİR MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞERE SAHİP 6 TAKIM

Transfermarkt verilerine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 milli takımdan 6'sının kadro değeri, 1 milyar doların üzerinde: Fransa (1,7 milyar dolar), İngiltere (1,6 milyar dolar), İspanya (1,4 milyar dolar), Portekiz (1,2 milyar dolar), Almanya (1,1 milyar dolar) ve Brezilya (1,1 milyar dolar) zirvede bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında, bir oyuncunun piyasa değeri ile rakip takımın toplam değeri arasında en büyük farkın görüldüğü 11 maç şöyle:

Tarih Oyuncu Oyuncunun değeri Rakip takım Rakip takımın değeri 16 Haziran Erling Haaland (Norveç) 229 milyon dolar Irak 24 milyon dolar 22 Haziran Kylian Mbappé (Fransa) 206 milyon dolar Irak 24 milyon dolar 27 Haziran Julián Álvarez (Arjantin) 115 milyon dolar Ürdün 23 milyon dolar 21 Haziran Lamine Yamal (İspanya) 229 milyon dolar Suudi Arabistan 47 milyon dolar 27 Haziran Jude Bellingham (İngiltere) 149 milyon dolar Panama 40 milyon dolar 15 Haziran Lamine Yamal (İspanya) 229 milyon dolar Yeşil Burun adaları 62 milyon dolar 19 Haziran Vinicius Jr. (Brezilya) 160 milyon dolar Haiti 64 milyon dolar 21 Haziran Jérémy Doku (Belçika) 86 milyon dolar İran 37 milyon dolar 26 Haziran Jérémy Doku (Belçika) 86 milyon dolar Yeni Zelanda 39 milyon dolar 23 Haziran João Neves (Portekiz) 160 milyon dolar Özbekistan 98 milyon dolar 24 Haziran Achraf Hakimi (Fas) 92 milyon dolar Haiti 64 milyon dolar

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