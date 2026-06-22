Ekonomik uçurum! Tek yıldızın rakibin tamamına fark attığı 11 Dünya Kupası maçı
1998 yılından beri kullanılan 32 takımlı format yerine 48 takımlı yapıya genişletilen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımların piyasa değerleri karşılaştırıldığında ortaya çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. Milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonda; takım kadrosunda bulunan 26 ismin toplam piyasa değerinin, sadece bir rakip oyuncunun değerinin neredeyse 10'da 1'ine denk geldiği maçlar bile oldu.
- İspanya'nın 26 oyuncusunun toplam değeri 1,22 milyar euro iken, Suudi Arabistan'ın toplam piyasa değeri 47 milyon doların altında kalıyor.
- 18 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal'ın değeri 229 milyon dolar, bu değerin yaklaşık 5'te 1'i Suudi Arabistan'ın tüm kadrosunun değerine denk geliyor.
- Fransa'nın yıldız forveti Kylian Mbappé'nin değeri (206 milyon dolar), Irak'ın yaklaşık 24 milyon dolarlık kadro değerinin 8,5 katı.
- 16 Haziran'da Erling Haaland'ın (229 milyon dolar) değeri ile rakibi Irak'ın (24 milyon dolar) değeri arasında 9,4 kat fark bulunuyor.
- Turnuvada Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya ve Brezilya olmak üzere 6 milli takımın kadro değeri 1 milyar doların üzerinde.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen, A Milli Futbol Takımı'nın ilk 2 maç sonunda havlu attığı 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun devleri ile mütevazı ekipler arasındaki ekonomik uçurumu çok daha belirgin hale getirmesi açısından dikkat çekiyor.
Dünya Kupası'nda mutlu son: Vozinha ile annesinin buluşmasında duygu yüklü anlar
26 OYUNCUNUN DEĞERİ, YAMAL'IN 5'TE 1'İ KADAR
Forbes'un futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerinden derlediği habere göre; Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden turnuvanın favorilerinden İspanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun toplam değeri 1,22 milyar euro (yaklaşık 1,4 milyar dolar). Bu rakam turnuvadaki üçüncü en yüksek toplam değer. Buna karşılık Suudi Arabistan'ın toplam piyasa değeri 47 milyon doların altında ve Dünya Kupası'nda 41'inci sırada yer alıyorlar. 26 Suudi oyuncunun toplam değeri, bir İspanyol yıldızın değerinin yalnızca yaklaşık 5'te 1'i kadar. Nitekim 229 milyon dolar değer biçilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, bu alanda Norveçli Erling Haaland ile zirveyi paylaşıyor.
HAALAND İLE IRAK ARASINDA 9,4 KAT FARK
Fransa, değeri 206 milyon dolar olan yıldız forvet Kylian Mbappé liderliğinde sahaya çıkıyor. Bu rakam, turnuvadaki en düşük 3'üncü takım değeri olan Irak'ın yaklaşık 24 milyon dolarlık kadro değerinin 8,5 katı.
HAALAND İLE IRAK ARASINDA 9,4 KAT FARK
Grup aşamasındaki en büyük uçurum ise geçen hafta salı günü yaşandı. Irak'ın talihsizliği, Haalandlı Norveç'e karşı oynamak zorunda kalmasıydı. Sonuçta en değerli oyuncu ile rakip takım arasındaki 9,4 katlık fark skora da yansıdı ve 25 yaşındaki Norveçli golcü, takımının 4-1 kazandığı maçta 2 gol attı.
BİR MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞERE SAHİP 6 TAKIM
Transfermarkt verilerine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 48 milli takımdan 6'sının kadro değeri, 1 milyar doların üzerinde: Fransa (1,7 milyar dolar), İngiltere (1,6 milyar dolar), İspanya (1,4 milyar dolar), Portekiz (1,2 milyar dolar), Almanya (1,1 milyar dolar) ve Brezilya (1,1 milyar dolar) zirvede bulunuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında, bir oyuncunun piyasa değeri ile rakip takımın toplam değeri arasında en büyük farkın görüldüğü 11 maç şöyle:
|Tarih
|Oyuncu
|Oyuncunun değeri
|Rakip takım
|Rakip takımın değeri
|16 Haziran
|Erling Haaland (Norveç)
|229 milyon dolar
|Irak
|24 milyon dolar
|22 Haziran
|Kylian Mbappé (Fransa)
|206 milyon dolar
|Irak
|24 milyon dolar
|27 Haziran
|Julián Álvarez (Arjantin)
|115 milyon dolar
|Ürdün
|23 milyon dolar
|21 Haziran
|Lamine Yamal (İspanya)
|229 milyon dolar
|Suudi Arabistan
|47 milyon dolar
|27 Haziran
|Jude Bellingham (İngiltere)
|149 milyon dolar
|Panama
|40 milyon dolar
|15 Haziran
|Lamine Yamal (İspanya)
|229 milyon dolar
|Yeşil Burun adaları
|62 milyon dolar
|19 Haziran
|Vinicius Jr. (Brezilya)
|160 milyon dolar
|Haiti
|64 milyon dolar
|21 Haziran
|Jérémy Doku (Belçika)
|86 milyon dolar
|İran
|37 milyon dolar
|26 Haziran
|Jérémy Doku (Belçika)
|86 milyon dolar
|Yeni Zelanda
|39 milyon dolar
|23 Haziran
|João Neves (Portekiz)
|160 milyon dolar
|Özbekistan
|98 milyon dolar
|24 Haziran
|Achraf Hakimi (Fas)
|92 milyon dolar
|Haiti
|64 milyon dolar