2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'ı değerlendiren Jürgen Klopp, başarısızlığın temel nedeninin oyun planından çok psikolojik baskı olduğunu söyledi. Alman teknik adam, "Çok istediler ama üzerlerindeki yük nedeniyle kendileri gibi oynayamadılar" ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı, uluslararası futbol kamuoyunda da gündem olmaya devam ediyor.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Red Bull'da spor direktörlüğü görevini üstlenen ve Dünya Kupası maçlarını Almanya'da yayın yapan Magenta TV için yorumlayan Jürgen Klopp, ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki performansına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı

"TÜRKLERİN YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞINI ANLAYABİLİYORUM"

Türkiye'nin elenmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Klopp, yıllar içerisinde birçok Türk dost edindiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum."

Alman teknik adam, yaşananların Türk futbolunun büyük turnuvalardaki kronik sorunlarından birini ortaya koyduğunu savundu.

Jürgen Klopp

"SORUN İSTEK EKSİKLİĞİ DEĞİLDİ"

A Milli Takım'ın mücadele isteğinin sorgulanamayacağını vurgulayan Klopp, eleştirilerin bu noktada yanlış yere yöneldiğini söyledi.

"Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler."

A Milli Futbol Takımı

"BASKI PLANLARI UNUTTURDU"

Türkiye'nin saha içindeki en büyük probleminin psikolojik baskı olduğunu belirten Klopp, oyuncuların üzerindeki beklentilerin performansı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz."

Jürgen Klopp

"ERKEN GOL TÜM DENGELERİ BOZDU"

Paraguay karşısında yenilen erken golün takım üzerindeki baskıyı daha da artırdığını ifade eden deneyimli teknik adam, bunun oyunun gidişatını doğrudan etkilediğini söyledi.

"Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."

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