2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden İspanya, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

İSPANYA 4 KÖŞE

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikalarda Mikel Oyarzabal Ugarte ve 49. dakikada Hassan Mohammed Al Tambakti kendi kalesine attı.

KUPADA İLK GALİBİYET

Bu skorla gruptaki ilk galibiyetini elde eden İspanya, puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Suudi Arabistan ise 1 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

İspanya, H Grubu'nun son maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

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