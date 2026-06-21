İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci hafta maçında Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Müsabakaya oynanan futboldan çok İspanyol yıldız Lamine Yamal sevinci damga vurdu. Dünya Kupası'nda ilk golünü atan Yamal, bunu başarısını secde ederek kutladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak büyük hayal kırıklığına sebep olan İspanya'nın ikinci rakibi Suudi Arabistan... ABD Georgia eyaletin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maça Matadorlar bu sefer hızlı başladı ve ilk 24 dakikada peş peşe fileleri havalandırdı. Ancak skordan çok Lamine Yamal'ın gol sevinci karşılaşmaya damga vurdu.



Filistin'e verdiği destek sebebiyle uzun süredir siyonistlerin hedefi olan Yamal, 10'uncu dakikada topu ağlarla buluşturup ülkesini 1-0 öne geçirdi. Lamina Yamal, Dünya Kupası'nda attığı ilk golünü secde ederek kutladı. Bu hareket sosyal medyada büyük destek topladı. Fakat İslam düşmanları yine İspanyol yıldıza hakaret ve tehditler savurdu.

Golü attı, secdeye kapandı! Lamine Yamal Dünya Kupası’na damga vurdu

FİLİSTİN BAYRAĞI TAŞIDI, İSRAİLLİLERİ ÇILDIRTTI

Öte yandan, Lamina Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdı. Bunun ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz "Yamal, İsrail'e karşı nefreti kışkırtıyor. Barcelona'ya çağrı yapıyorum. Böyle kişileri takımda tutmayın" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin oyuncusuna destek verip "Bir devletin bayrağını sallamayı nefret kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir" açıklamasında bulundu.

Golü attı, secdeye kapandı! Lamine Yamal Dünya Kupası’na damga vurdu

İSPANYOL TARAFTARLARA ÖFKELENMİŞTİ

Yamal'ın yaptıkları bununla da sınırlı değil. Nisan ayında Barselona'daki RCDE Stadı'nda İspanya ile Mısır millî takımları hazırlık maçı yaptı. İspanyol taraftarlar, "Zıpla, zıpla, zıplamayan Müslümandır" şeklinde tezahürat edince Lamina Yamal öfkelendi. 18 yaşındaki genç yıldız, karşılaşma sonrası "Bu tezahürat bir Müslüman olarak saygısızlık ve katlanılmaz bir durum. Bütün taraftarın böyle olmadığını anlıyorum ama bunları söyleyenler, bir din ile alay etmek sizi cahil ve ırkçı insanlar olarak bırakır. Futbol, eğlenmek ve tezahürat yapmak içindir, insanlara oldukları ya da inandıkları şeye saygısızlık etmek için değil" ifadelerini kullanarak, tepki gösterdi.

Golü attı, secdeye kapandı! Lamine Yamal Dünya Kupası’na damga vurdu

LAMINE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal İspanya doğumlu olsa da babası Faslı, annesi ise Ekvator Gineli. Müslüman bir aileden gelen Yamal "Ben Müslümanım, elhamdülillah" sözleriyle inancını açıkça dile getirmişti. Ayrıca Ramazan ayında oruç tuttuğunu da ifade etmişti.

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