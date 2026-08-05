LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, 1. nakil taban puanları açıklandı mı? Sonuçlar açıklandı

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı boş kontenjanlar ve 1. nakil taban puanlarına çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler ve veliler, ek tercih sürecine yön verecek güncel kontenjanları ve nakil takvimini araştırıyor.

2026 LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar ve 1. nakil taban puanları da erişime açıldı. İlk yerleştirme sonuçlarını değerlendiren öğrenciler, ek tercih sürecinde kullanacakları güncel kontenjan ve taban puan bilgilerini incelemeye başladı. Peki, LGS boş kontenjanlar nereden sorgulanır, 1. nakil taban puanları nasıl görüntülenir?

LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İlk yerleştirmelerde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle oluşacak kontenjanlar, birinci nakil döneminde tercih yapacak adaylar için yeniden tercih imkanı sağlayacak.

LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, 1. nakil taban puanları açıklandı mı?

LGS 1. NAKİL TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil taban puanları da ilk yerleştirme sonuçlarının ardından oluşacak yeni yerleşme verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle öğrenciler, boş kontenjanlarla birlikte güncellenen taban puanlarını inceleyerek ek tercih listelerini hazırlayabilecek.

2026 LGS 1. nakil taban puanları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taban puanlar ve boş kontenjanlar, tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte erişime açılacak.

LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, 1. nakil taban puanları açıklandı mı?

LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Öğrenciler boş kontenjanlar ile güncel taban puanlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB'in resmi internet sitesi üzerinden il, ilçe ve okul bazında sorgulayabilecek. Bu ekranlar, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte erişime açılacak.

2026 LGS 1. NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirme sonuçları, boş kontenjanlar ve taban puanların yayımlanması: 5 Ağustos 2026

Nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

Nakil sonuçlarının açıklanması: 10 Ağustos 2026

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.



Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası