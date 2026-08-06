Samsunspor'da 6'ncı transfer: Beş yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Polonya ekiplerinden Piast Gliwice'de forma giyen Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki stoper, yeni sezon öncesi Antoine Sekongo, Elliot Watt, Bilal Beyazıt, Samed Onur ve Fatih Kaya'nın ardından Karadeniz kulübünün 6'ncı transferi oldu.

Samsunspor, Piast Gliwice'de top koşturan Polonyalı savunmacı Igor Drapinski'yi 2031 yılına kadar renklerine bağladı. İmza töreni, Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Igor Drapinski'ye büyük Samsunspor ailemize 'hoş geldin' diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Igor Drapinski - Yüksel Yıldırım

DRAPINSKI'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Wisla Plock'ta başlayan Drapinski, Polonya alt yaş milli takımlarında da forma giymesinin yanı sıra ülkesinin A Milli Takımı geniş kadro havuzunda da yer alıyor. 22 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda çıktığı 30 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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