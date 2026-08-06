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Ekonomi

TCMB açıkladı! Rezervlerde 1 milyar 415 milyon dolarlık artış

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TCMB açıkladı! Rezervlerde 1 milyar 415 milyon dolarlık artış
Fotoğraf Başlığı TCMB açıkladı! Rezervlerde 1 milyar 415 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara yükseldi. Artışta hem döviz hem de altın rezervlerindeki yükseliş etkili oldu.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 415 milyon dolar artarak 63 milyar 811 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 62 milyar 396 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri de 427 milyon dolar artışla 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

TCMB açıkladı! Rezervlerde 1 milyar 415 milyon dolarlık artış
Başlık ResmiTCMB açıkladı! Rezervlerde 1 milyar 415 milyon dolarlık artış

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ 164 MİLYAR 448 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolardan 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
03.07.202697.74261.952159.694
10.07.202696.17967.124163.302
17.07.202695.06365.427160.490
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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