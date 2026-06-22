Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kalecisi Vozinha, annesine kavuştu. Vize engelini aşarak ABD'ye gelen Ana Candida Evora, İspanya maçında müthiş performans sergileyen oğlunun Uruguay mücadelesini tribünden takip etti. 40 yaşındaki file bekçisi ve annesi, stadyumda duygusal anlar yaşadı.

Yeşil Burun Adaları file bekçisi Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, siyasi girişimlerin ardından ABD'ye geldi. Evora, Miami'de 2-2 sonuçlanan Uruguay karşılaşmasında tribünde yer aldı.

Kaleci Vozinha'nın annesinin yaşadığı vize krizi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve futbolseverlerin büyük desteğini toplamıştı.

VİZE ENGELİ AŞILDI

Evora, vize işlemleri sebebiyle Yeşil Burun Adaları'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'daki ilk maçı olan İspanya müsabakasını kaçırmıştı. Ancak Uruguay'a karşı 40 yaşındaki oğlu Vozinha'nın futbolun en büyük sahnesindeki mücadelesine şahitlik etti.

Anne-oğul, stadyumda bir araya geldi. Tribünde oğluna sarılarak başarı dileğinde bulunan Ana Candida Evora, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Vozinha ile annesi Ana Candida Evora

SON 32 TURU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak, eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.

Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

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