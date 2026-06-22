Dünya Kupası'nda mutlu son: Vozinha ile annesinin buluşmasında duygu yüklü anlar
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kalecisi Vozinha, annesine kavuştu. Vize engelini aşarak ABD'ye gelen Ana Candida Evora, İspanya maçında müthiş performans sergileyen oğlunun Uruguay mücadelesini tribünden takip etti. 40 yaşındaki file bekçisi ve annesi, stadyumda duygusal anlar yaşadı.
- Ana Candida Evora, Miami'de 2-2 biten Uruguay karşılaşmasında tribünde oğlunu izledi.
- Evora, İspanya maçını kaçırmasına rağmen Uruguay maçında oğlunun mücadelesine şahit oldu.
- Anne ve oğul, stadyumda duygu yüklü anlar yaşadı.
- Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılıyor.
- Yeşil Burun Adaları, İspanya ve Uruguay'dan puan alarak eleme turları için avantaj elde etti.
- Yeşil Burun Adaları, Uruguay'a karşı Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.
Yeşil Burun Adaları file bekçisi Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, siyasi girişimlerin ardından ABD'ye geldi. Evora, Miami'de 2-2 sonuçlanan Uruguay karşılaşmasında tribünde yer aldı.
VİZE ENGELİ AŞILDI
Evora, vize işlemleri sebebiyle Yeşil Burun Adaları'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'daki ilk maçı olan İspanya müsabakasını kaçırmıştı. Ancak Uruguay'a karşı 40 yaşındaki oğlu Vozinha'nın futbolun en büyük sahnesindeki mücadelesine şahitlik etti.
Anne-oğul, stadyumda bir araya geldi. Tribünde oğluna sarılarak başarı dileğinde bulunan Ana Candida Evora, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
SON 32 TURU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak, eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.
Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.