2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak büyük bir sürprize imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori takımları arasında yer alan Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Bubista'nın çalıştırdığı organizasyonun mütevazı ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı.

İSPANYA'DAN ŞOK BAŞLANGIÇ

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeşil Burun Adaları'nı engelini geçemeyen İspanya, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve beklenmedik iki puan kaybı yaşadı.

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısında yaptığı önemli kurtarışlarla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.

İspanya, H Grubu'nun ikinci müsabakasında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile puan mücadelesi verecek.

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