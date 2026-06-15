Türkiye Gazetesi
Dünya Kupası'nda şok sonuç: İspanya, Yeşil Burun Adaları duvarını aşamadı!
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak büyük bir sürprize imza attı.
Özetle DinleDünya Kupası'nda şok sonuç: İspanya, Yeşil Burun A...
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı.
- İspanya, turnuvanın favorilerinden olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları karşısında iki puan kaybetti.
- Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla takımına puan kazandırdı.
- İspanya'nın bir sonraki rakibi Suudi Arabistan olacak.
- Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile karşılaşacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori takımları arasında yer alan Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Bubista'nın çalıştırdığı organizasyonun mütevazı ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı.
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İSPANYA'DAN ŞOK BAŞLANGIÇ
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeşil Burun Adaları'nı engelini geçemeyen İspanya, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve beklenmedik iki puan kaybı yaşadı.
Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısında yaptığı önemli kurtarışlarla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.
İspanya, H Grubu'nun ikinci müsabakasında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile puan mücadelesi verecek.
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