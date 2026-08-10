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Yaşam

Ayılar ve domuz sürüleri tarlalara dadandı! Zarar büyük

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayı ve yaban domuzları şekerpancarı ile ayçiçeği ekili tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler, ürünlerinde önemli ölçüde kayıp yaşadıklarını belirtti.

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe Köyü'nde tarlalarını sulamak için arazilerine giden çiftçiler, ayı ve yaban domuzu izleriyle karşılaşırken, şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluştuğunu tespit etti.

Çiftçiler, ayıların ayçiçeklerinin baş kısımlarını kopararak yediğini, yaban domuzlarının ise şekerpancarı tarlalarında zarara neden olduğunu belirtti.

Ayılar ve domuz sürüleri tarlalara dadandı! Zarar büyük
Başlık ResmiAyılar ve domuz sürüleri tarlalara dadandı! Zarar büyük

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Kemal Arduç, bu yıl ayı ve yaban domuzlarının tarım arazilerine verdiği zararın arttığını söyledi.

KAYIP BÜYÜK

Yüzlerce dönüm şekerpancarı ve ayçiçeği ekili alanın bulunduğunu ifade eden Arduç, ürünlerinde önemli ölçüde kayıp yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çayırlı
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