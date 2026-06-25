Microsoft, artan depolama ve bellek maliyetlerini gerekçe göstererek Xbox oyun konsollarının fiyatlarını yükseltme kararı aldı. Şirket, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlandırmayla bazı modellerde 150 dolara varan artışa gidecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox oyun konsollarında yeni bir fiyat güncellemesine gidileceğini açıkladı. Şirket, artan üretim maliyetleri nedeniyle 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Xbox konsollarının fiyatlarının yükseleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 512 GB depolama kapasitesine sahip Xbox modellerinin fiyatı 100 dolar artırılacak. 1 TB'lık modellerde ise fiyat artışı 150 doları bulacak. Ayrıca 2 TB depolama kapasitesine sahip modelin satışının sonlandırılacağı belirtildi.

Microsoft, geçen yıl ABD'de Xbox konsollarına 20 ila 70 dolar arasında zam yaptığını hatırlatarak, yeni bir fiyat artışından kaçınmak için tedarikçilerle alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını ancak artan maliyetler nedeniyle bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

MALİYET 2,5 KATIN ÜZERİNE ÇIKTI

Şirket açıklamasında, konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinin son dönemde 2,5 katın üzerine çıktığı, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden iki katına çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Microsoft, oyun konsollarının diğer tüketici elektroniği ürünlerinden farklı olarak çoğu zaman kâr marjı olmadan, hatta maliyetinin altında satıldığını belirterek, sektördeki bileşen krizinin oyun konsollarını daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

Öte yandan şirket, Xbox ürünlerini kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni uygulamaları da devreye alacağını açıkladı. Buna göre uygun ürünlerde faizsiz taksit seçenekleri sunulacak, eski konsolların takas edilerek yeniden satışa kazandırılması sağlanacak ve sertifikalı yenilenmiş Xbox cihazları indirimli fiyatlarla kullanıcılarla buluşturulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası