The Wall Street Journal ve Bloomberg kaynaklarının aktardığı verilere göre, teknoloji devi Apple Inc. küresel çapta Mac bilgisayarları ve iPad modelleri için fiyatlarını %15 ila %25 oranında yükseltti. Perşembe sabahı erken saatlerde Apple Online Mağazasını kısa süreliğine kapatan şirket, siteyi yeni zamlı fiyatlarla yeniden yayına aldı. Yapılan fiyat artışlarının arkasında, son 12 ayda fiyatları tam dört katına çıkan bellek ve depolama çipi maliyetleri yer alıyor

Teknoloji devi Apple, yapay zeka veri merkezlerinin neden olduğu küresel çip krizi nedeniyle Mac ve iPad fiyatlarına yüzde 15 ila 25 arasında dev bir zam yaptı.

Şirketin yeni CEO’luk koltuğuna oturmaya hazırlanan John Ternus öncesinde aldığı karar doğrultusunda, birçok modelde 200 doları bulan küresel fiyat artışlarına gidilirken, iPhone fiyatları şimdilik sabit tutuldu.

İŞTE APPLE’IN YENİ ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Bloomberg ve The Wall Street Journal tarafından derlenen verilere göre, Apple'ın en popüler ürünlerinin fiyatları şu şekilde değişti.

Şirketin en yeni bütçe dostu dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükselirken, popüler MacBook Air modelinin fiyatı ise 1.099 dolardan 1.299 dolara çıktı. Güçlü performans arayanların tercihi olan giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 300 dolarlık bir artışla 1.699 dolardan 1.999 dolara fırladı.

Apple’dan yeni zam kararı! Çip krizi Mac ve iPad fiyatlarını uçurdu

Tablet kanadında da benzer bir senaryo hakim. Orta seviye bir seçenek olan iPad Air'in fiyatı 150 dolar birden artarak 599 dolardan 749 dolara yükselirken, profesyonellere hitap eden 11 inç iPad Pro'nun fiyatı ise 999 dolardan 1.199 dolara çıktı.

Yeni zamlardan yalnızca bilgisayar ve tabletler değil, ev ekosistemi ürünleri de nasibini aldı. Apple TV set üstü kutusunun fiyatı neredeyse ikiye katlanarak 129 dolardan 199 dolara ulaştı. Ses grubunda ise Standart HomePod hoparlörün fiyatı 299 dolardan 349 dolara, HomePod mini modelinin fiyatı ise 99 dolardan 129 dolara yükseltildi. Küresel çip ve bellek krizinin faturası niteliğindeki bu zam dalgasında, akıllı telefon grubu (iPhone) ise şimdilik eski fiyat tarifesini korudu.

Apple’dan yeni zam kararı! Çip krizi Mac ve iPad fiyatlarını uçurdu

TİM COOK NEDEN ZAM YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Apple CEO'su Tim Cook, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği röportajda bellek ve depolama yongalarındaki maliyet artışının fiyat güncellemesini kaçınılmaz hale getirdiğini söylemişti. Tüketicilerin yoğun talebine rağmen arzın yetersiz kaldığını ve bellek üreticilerinin fiyatlarını hızla artırdığını ifade etti.

Araştırma şirketi TechInsights'a göre, yapay zeka şirketlerinden gelen yoğun talep nedeniyle DRAM bellek yongaları ile NAND depolama yongalarının fiyatı son 12 ayda yaklaşık dört kat arttı.

Bileşenler akıllı telefonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından otomobillere kadar birçok elektronik üründe kullanılıyor. Uzmanlar, maliyet artışının gelecek yıl da devam etmesini bekliyor.

MİCRON %80 KAR MARJIYLA UÇARKEN APPLE İSMİNİ VERMEDEN GÖNDERME YAPTI

Micron Baş İş Sorumlusu Sumit Sadana, isim vermeden geçmişte kendilerinden çok ucuza çip koparan Apple gibi dev teknoloji şirketlerine imalı bir göndermede bulundu:

"Sektörün zarar ettiği ve marjların çakıldığı dönemlerde fiyatlandırma konusunda bize karşı son derece agresif davranan birkaç büyük müşterimize bunun yapıcı olmadığını o zaman da söylemiştik. Geçmişteki o kötü fiyat baskıları yüzünden 2023 yılında sermaye yatırımları durdu. Şimdi ise talep patlaması var ama arz yok; dolayısıyla hafıza sektörü büyük fiyat artışlarından geçiyor. Bu zamlar kaçınılmazdı."

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