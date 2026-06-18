Akıllı telefon, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji ürünleri geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, artan bellek ve depolama çipi maliyetlerini dengelemek için ürün fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor.

Küresel akıllı telefon pazarının lider şirketlerinden Apple, artan çip maliyetleri nedeniyle ürün fiyatlarında artışa gidebileceğinin sinyalini verdi. Wall Street Journal'a konuşan Apple CEO'su Tim Cook, yükselen bellek maliyetleri ve diğer giderleri dengelemek amacıyla fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

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Teknoloji sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan bellek çipleri, artan talep nedeniyle yalnızca elektronik şirketlerini değil, otomotiv üreticilerini, perakendecileri ve birçok farklı sektörü de etkiliyor. Sektör temsilcileri, bu ayın başında yaptıkları açıklamada, bellek çiplerine yönelik talep artışının ABD'de tüketici ürünlerinde ciddi fiyat yükselişlerine ve tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Appledan fiyat artışı! Yükselen çip maliyetlerine dayanamadı

"MAALESEF FİYAT ARTIŞLARI KAÇINILMAZ"

Artan maliyet baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cook, "Maalesef fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan büyük maliyet artışlarını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalıştık, ancak durum artık sürdürülemez hale geldi” ifadelerini kullandı. Cook, hangi ürünlerde ve ne oranda fiyat artışına gidileceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Appledan fiyat artışı! Yükselen çip maliyetlerine dayanamadı

APPLE'DAN KATLANABİLİR TELEFON HAMLESİ

Öte yandan Apple'ın, Eylül ayında katlanabilir telefon pazarına giriş yapması bekleniyor. Şirketin ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmayı planladığı belirtilirken, yeni cihaz teknoloji dünyasında şimdiden merak konusu oldu. Modelin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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