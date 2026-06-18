Nurol GYO ve Prokar ortaklığında İzmir Urla’da hayata geçirilecek URLA 77 projesi tanıtıldı. Toplam 77 müstakil villadan oluşan ve 120 milyon dolar yatırım değerine sahip projede konut fiyatları 850 bin dolar ile 2,4 milyon dolar arasında değişirken, teslimlerin 2028 yılında yapılması planlanıyor.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı, İzmir’in Urla ilçesinde 77 müstakil, bahçeli ve tek katlı villadan oluşan URLA 77 projesini tanıttı.

2, 3, 4 ve 5 odalı seçeneklerin olduğu projede; brüt yaşam alanları 167 metrekare ile 388 metrekare arasında değişiyor. 4 ve 5 odalı villa seçeneklerinde özel yüzme havuzları bulunan projede güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu depolama sistemleri ve her villaya elektrikli araç şarj ünitesi uygulaması gibi çevre dostu unsurlar da yer alıyor.

Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, proje değerinin 120 milyon dolar olduğunu belirterek, fiyat aralığının 850 bin ile 2,4 milyon dolar arasından değiştiğini kaydetti. 2028’de teslim edilecek projede yüzde 30 peşinat ile 36 ay vadeli yüzde 2,89 faizli ödeme planı olduğunu aktaran Ongun, projenin arsa sahibinin İş Portföy olduğunu, İş Portföy’ün kurduğu ilk Proje GYF ile NP Ortaklığı ile hayata geçirildiğini söyledi.

Projeye yurt dışında yaşayan Türklerden talep geldiğini ifade eden Ongun, kentsel dönüşüm de dâhil olmak üzere yeni projelerle ilgilendiklerini, Büyükçekmece’de 80 ila 100 villadan oluşan bir proje için ön protokol imzaladıklarını vurguladı. Ongun, “Eski çok projeli dönemleri inşallah yakında göreceğiz. Büyükçekmece umarım birkaç ay içerisinde başlayacak ve onun dışında İstanbul şehri çeperlerinde, İzmir şehri çeperlerinde aynı Urla’da olduğu gibi devreye alacağımız yeni projeler olabilir” dedi.

Kredi musluğu açıldığında birinci el konuta erişimin kolay olacağını belirten Ongun, “2027 ve 2028’de konut faizlerinin de erişilebilir hâle geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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