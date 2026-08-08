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Dünya

ABD'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! 2 kişinin akıbeti bilinmiyor

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ABD'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! 2 kişinin akıbeti bilinmiyor
Fotoğraf Başlığı ABDde orman yangınına müdahale eden helikopter düştü!

ABD'nin Utah eyaletindeki büyük bir orman yangınıyla mücadele eden ve içinde 2 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

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ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yangına müdahale sırasında Sikorsky S-64 tipi bir helikopter düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangının şiddeti nedeniyle henüz olay yerine ulaşamadı.

ABDde orman yangınına müdahale eden helikopter düştü!
Başlık ResmiABDde orman yangınına müdahale eden helikopter düştü!

2 KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Helikopterdeki 2 kişinin akıbeti bilinmezken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlatacak. Sikorsky S-64 "Skycrane" helikopterleri, ticari amaçlarla ve devlet kurumları tarafından yangın söndürme ve diğer amaçlar için kullanılıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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