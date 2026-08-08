Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisar'da zincirleme facia

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını sonrasında faciadan dönüldü. Görüş mesafesi düştü, 13 araç birbirine girdi. Zincirleme faciada 3 kişi yaralanırken, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşım aksadı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kızılören ilçesi girişinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia
Başlık Resmi13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

Yangın sonrasında karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı, göz gözü göremez hale geldi. Sürücülerin görüş açısının düşmesinin ardından kontrolünü kaybeden 13 araç birbirine girdi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia
Başlık Resmi13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia
Başlık Resmi13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia
Başlık Resmi13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 8-9 Ağustos! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 8-9 Ağustos
Kaydet
ABD'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü! 2 kişinin akıbeti bilinmiyor
ABD'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü!
Kaydet
İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu
İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.