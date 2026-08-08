13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisar'da zincirleme facia

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını sonrasında faciadan dönüldü. Görüş mesafesi düştü, 13 araç birbirine girdi. Zincirleme faciada 3 kişi yaralanırken, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşım aksadı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kızılören ilçesi girişinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

Yangın sonrasında karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı, göz gözü göremez hale geldi. Sürücülerin görüş açısının düşmesinin ardından kontrolünü kaybeden 13 araç birbirine girdi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

13 araç birbirine girdi! Afyonkarahisarda zincirleme facia

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAfyonkarahisar

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