Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018 yılında Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin dava bugün yeniden görüldü.

Tutuklu sanık Yusuf Aydemir 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar! Yusuf Aydemir'e müebbet

NE OLMUŞTU?

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın bir önceki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir ile sanıkların yeniden dinlenmesine karar vermişti.

Duruşmada ifade veren anne Şükran Aydemir, olayın failini bilmediğini belirterek, "Katil kimse ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Olayı gözümle görmedim. Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım" demişti.

Evlat acısının yıllardır dinmediğini dile getiren Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Haziran'a ertelemişti. Duruşma yarın devam edecek.

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