Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar! Yusuf Aydemir'e müebbet
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı.
- Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, 'Yemin ederim suçum yok' dedi.
- Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.
- Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi.
- Diğer tüm sanıkların üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine karar verildi.
- Duruşma sonrası Yusuf Aydemir'in akrabaları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti ve olay çıkaranlar gözaltına alındı.
2018 yılında Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin dava bugün yeniden görüldü.
Tutuklu sanık Yusuf Aydemir 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın bir önceki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir ile sanıkların yeniden dinlenmesine karar vermişti.
Duruşmada ifade veren anne Şükran Aydemir, olayın failini bilmediğini belirterek, "Katil kimse ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Olayı gözümle görmedim. Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım" demişti.
Evlat acısının yıllardır dinmediğini dile getiren Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Haziran'a ertelemişti. Duruşma yarın devam edecek.