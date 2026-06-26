Kaydet

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belediye İş Merkezi girişinde bulunan bir iş yerinin duvarına şiddetle çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli büyük bir panik yaşatan ve anbean güvenlik kameralarına yansıyan bu korkutucu kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hem çarpmanın hedefi olan iş yerinin giriş bölümünde hem de araçta maddi hasar meydana geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası