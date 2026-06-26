2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Kupadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Paraguay karşısında da sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak gruptaki son maç öncesi turnuvaya veda etti. Bugüne kadar katıldığı üç Dünya Kupası'nda toplam 12 maça çıkan ay yıldızlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Milliler, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı ABD ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış.

ABD (muhtemel): Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Wright.

CEZAYİRLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

ABD SON 32 BİLETİNİ ALDI

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

A Milli Futbol Takımı

A MİLLİ TAKIM'IN 654. MAÇI

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 654'üncü müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 364'ü resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 93'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 930 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 653 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 27'sini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 653 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.​​​​​​

ABD İLE ALTINCI KEZ

A Milli Futbol Takımı, ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.

Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı.

İki takım tarihlerinde ilk kez 4 Eylül 1991'deki özel maçta karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'ndaki mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmanın ardından oynan 4 maçta da 2-1'lik sonuçlar elde edildi.

İki takım, son maçını ise geçen yıl ABD'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 36'NCI MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 44 gole engel olamadı.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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