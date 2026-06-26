A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında ilk golünü atan Arda Güler, Dünya Kupası'ndan elenmelerine ilişkin öz eleştiri yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, karşılaşmanın ardından performansları hakkında konuştu.

"TÜM ELEŞTİRİLER HAKLI"

Tüm eleştirilerin haklı olduğunu söyleyen Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." diye konuştu.

"KÖTÜ OYNADIK VE ELENDİK!"

Kötü oynadıkları için elendiklerini kaydeden genç yıldız, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik!" ifadelerini kullandı.

Türkiye - ABD

DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOL ARDA'DAN

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

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