A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Salih Özcan, Orkun Kökçü, Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi mağlup ettiğimiz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular Salih Özcan, Orkun Kökçü, Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Arda Güler, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU GALİBİYETE MECBURDUK"

Galibiyetten ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Salih Özcan, "Son maçımızda yüzümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz, bu takım hak ediyor. İlk iki maçı kaybettik, bu maç kendimize güvendik. Kazandık ve böyle dönüyoruz. Çok üzgündük, ilk elenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk." dedi.

"HERKESİN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI LAZIM!"

Herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini belirten Orkun Kökçü, "Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık. Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." diye konuştu.

"UMARIM BİRAZ DA OLSA KENDİMİZİ AFFETTİRMİŞİZDİR"

Galibiyetin moral olduğunu kaydeden Ozan Kabak, "İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık, karakter göstermek istedik. Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir. Dünya Kupası sonuçta, galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

"TÜM ELEŞTİRİLER HAKLI"

Tüm eleştirileri haklı bulduklarını belirten Arda Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK ELEŞTİRİYİ BİZ YAPACAĞIZ"

Kaan Ayhan ise "Daha çok tadını çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz... Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki 1 dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için ne mutlu. Vincenzo Montella tebrik etti, kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık, belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek. Önümüzde önemli turnuvalar var, oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz." diye konuştu.

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