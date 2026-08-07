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Ankara'da 'değnekçilere' operasyon! 10 şüpheli yakalandı

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Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu tarafından yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için "Güven Sokağı Operasyonu" yapıldı.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladıklarını, kendilerine aitmiş gibi otopark alanları oluşturduklarını belirledi.

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Ankara'da korsan otoparkçılara operasyon! 32 şüpheli gözaltında

10 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, "Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz." uyarısında bulunuldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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