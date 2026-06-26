Türkiye Gazetesi
Arda Güler'den Montella'ya destek
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ilk golünü atan Arda Güler, sevincini eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yaşadı.
Özetle DinleArda Güler'den Montella'ya destek
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Spor 2 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atarak turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu.
- Arda Güler, ABD maçında A Milli Futbol Takımı adına ilk golü kaydetti.
- Bu gol, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki 24 yıl sonraki ilk golü oldu.
- Arda Güler, Türkiye'nin turnuva tarihindeki en genç golcüsü olarak kayıtlara geçti.
- Gol, maça eşitliği getirdi.
- Golün ardından Arda Güler, eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Montella'ya koşarak desteğini gösterdi.
- A Milli Futbol Takımı'nın ilk iki maçını kaybetmesinin ardından teknik direktör Montella'nın koltuğu tehlikeye girdi.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda ilk gol Arda Güler'den geldi.
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Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ilk golümüzü kaydeden Arda Güler, aynı zamanda Türkiye'nin turnuva tarihinde gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.
MONTELLA'YA DESTEĞİNİ GÖSTERDİ
Müsabakaya eşitliği getiren golü atan 21 yaşındaki oyuncu, golün ardından eleştirilerin hedefindeki Montella'ya koşarak desteğini gösterdi.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda etmesinin ardından sert eleştirilere maruz kalan İtalyan teknik adamın koltuğu tehlikeye girdi.
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