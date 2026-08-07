İstanbul hava durumu 7 Ağustos Cuma günü dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminleri yakından takip edilirken sıcaklık, nem ve bugün yağmur yağıp yağmayacağı günün planını yapacak İstanbullular tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı?

İstanbul'da haftanın son iş gününde hava sıcaklıklarının yüksek seyrini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminlerinde sıcaklıkların öğle saatlerinden itibaren yükselmesi, hissedilen sıcaklığın ise ölçülen değerlerin üzerine çıkması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos Cuma günü için yayımladığı tahminlere göre İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığının 25, en yüksek sıcaklığının ise 32 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 27-28 derece seviyesinde seyreden sıcaklığın 12.00-15.00 saatleri arasında 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu saatlerde hissedilen sıcaklığın ise 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı? 7 Ağustos hava durumu

Saatlik verilere göre sıcaklık 15.00-18.00 arasında 30 derece, 18.00-21.00 arasında 27 derece ve gece saatlerinde 25 derece civarında olacak. Nem oranının sabah yüzde 71 seviyesinde olması, öğle saatlerinde yüzde 51-52'ye kadar gerilemesi, gece ise yeniden yükselerek yüzde 89'a ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?

MGM'nin İstanbul için 7 Ağustos Cuma gününe ilişkin tahmininde gün boyunca yağışlı bir hava öngörülmüyor. İl genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da 5 günlük hava tahmini şu şekilde:

İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı? 7 Ağustos hava durumu

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