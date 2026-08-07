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Ekonomi

İstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı

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İstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı

Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli hava ulaşım merkezlerinden İstanbul Havalimanı’nda uçuş güvenliğini güçlendirecek yeni bir meteorolojik altyapı devreye giriyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından kurulan Alçak Seviye Rüzgâr Kırılımı Uyarı Sistemi’nin test çalışmaları tamamlanırken muayene ve kabul işlemleri de gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı

ANİ RÜZGÂR DEĞİŞİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Rüzgâr kırılımı, uçakların yere yakın seviyelerde rüzgârın hızı veya yönünde kısa mesafe içerisinde meydana gelen ani değişiklikleri ifade ederken uçakların özellikle iniş ve kalkış sırasında hız, enerji ve irtifa dengesini etkiliyor. Sistem, riskli rüzgâr hareketlerini tespit ederek meteoroloji ve hava trafik birimlerinin uçuş operasyonlarına ilişkin gerekli tedbirleri almasına katkı sağlıyor. Havalimanı çevresinde rüzgârın hızında ve yönünde meydana gelen ani değişikliklerin tespit edilmesinde kullanılan sistem, uçakların inişi sırasında rüzgârın ne zaman ve hangi yönden geldiğinin belirlenmesine yardımcı olacak. Böylece uçuş güvenliğini etkileyebilecek ani ve ters yönlü rüzgâr hareketlerine karşı önceden tedbir alınacak.

İstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında hava olayına göre hareket! Çalışmaların test aşaması tamamlandı

YAĞIŞLI HAVA KÜTLELERİ DE İZLENECEK

İlk olarak Antalya Havalimanı’nda uygulanan Alçak Seviye Rüzgâr Kırılımı Uyarı Sistemi, havalimanı çevresindeki yağışlı hava kütleleriyle birlikte ani rüzgâr hareketlerinin takip edilmesine de imkân sağlıyor. Özellikle kara ve deniz arasındaki sıcaklık ve basınç farklarının neden olabileceği alçak seviyeli rüzgâr değişimlerinin uçuş emniyetine etkisinin azaltılması hedefleniyor.

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VERİLER TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Sistemde elde edilen gerçek zamanlı veriler tek yazılım üzerinden toplanarak işlenecek. Sistem, rüzgârın hızında veya yönünde uçuş güvenliğini etkileyebilecek ani bir değişiklik belirlediğinde uyarı oluşturacak. Uyarılarda olayın meydana geldiği pist, yaklaşma veya kalkış alanı, rüzgâr hızındaki değişimin büyüklüğü ve tehlikenin yeri gibi bilgiler bulunacak. Üretilen uyarılar ilgili birimlere iletilirken veriler arşivlenecek ve MGM merkezinden de takip edilebilecek.

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