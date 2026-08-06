Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil

Ekonomi piyasalarındaki olumlu göstergelerin ardından gözler yeniden altın ve dövize çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, haftaya yükselişle giren altına ilişkin 'yükselişi kalıcı olacak mı' sorusunu cevapladı. ABD'de açıklanacak kritik verileri işaret eden Memiş, ABD-İran Savaşı ve Donald Trump'ın çelişkili açıklamalarının gölgesinde altın yatırımcısına dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Altın piyasasının yeni haftaya yükselişle girmesiyle birlikte yatırımcının dikkati yeniden güvenli limana çevrildi.

Altının yükselişi nereye kadar devam edecek sorusunun cevabı merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada yatırımcıya kritik uyarılarda bulundu.

Hafta sonu Trump'ın İran saldırısını erteledim açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüşler yaşandığını ve doların uluslararası piyasalarda zayıfladığını hatırlatan Memiş, "Altın, gümüş gibi emtiyalar da haliyle toparlandı ve yükselişle haftaya başladı. Şu an için uluslararası piyasalarda ons altın e 4.253 dolar seviyesinde, gram altın 6.513 lira seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil
Başlık ResmiAltının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Söz konusu yükselişlerin tepki yükselişi olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Yani altın tekrar sert bir şekilde yükselişleri başladı diyemeyiz. Erken. Burada kilit nokta savaş. Savaş bittikten sonra altın tarafında yükselişleri görebiliriz. Ama burada belirsizlik devam ettiği için ya savaşa tamam ya da devam mesajını net bir şekilde görmek lazım" şeklinde konuştu.

Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil
Başlık ResmiAltının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yarın ABD'de açıklanacak kritik verilerin önemine dikkat çeken Memiş, "Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beraberinde işsizlik rakamları açıklanacak. 4300 dolar seviyesinden geri çekilen bir ons altın karşımızda olabilir. Bugün ve yarın destek seviyesi olarak 4150 dolar seviyesini takip edeceğiz. Gram altın tarafında 6.500 lira seviyesi görüldü. Burada 6.350 lira seviyesine kadar bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Ve kalıcı yükselişler değil, tepki yükselişi bunlar" dedi.

SÜREKLİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Orta ve uzun vadede yine yükseliş yönü beklentisini korumaya devam ettiğini dile getiren Memiş, "Yine piyasalarda bir iyimserlik var. Petrol fiyatlarının gerilemesi küresel enflasyon tarafında tekrar iyimserliğe neden oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Yine bu dalgalı piyasa savaş devam ettikçe devam edecektir. Vatandaşlarımız yine birikimlerini çeşitlendiren uzun vadeli bir strateji belirlemesi lazım. Şu andaki pozisyona baktığımız zaman gözümüz kulağımız ABD-İran geriliminde. Buradan net bir şekilde cevap gelmeden yükseliş ya da düşüş yönlü bir trendden maalesef bahsedemeyiz. Kalıcı yükselişler için savaşın tamamen bitmesi lazım, bir ateşkes anlaşması gelmesi lazım ki kalıcı yükselişlerden bahsedebilelim" açıklamasında bulundu.

Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil
Başlık ResmiAltının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil
ÖNERİLEN HABERLER
Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiye
EKONOMİ

Yükselişe en çok onlar seviniyor! İşte Türkiye'nin il il güncel altın haritası

"YATIRIMCI BEKLEMELİ, BU YIL PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Trump'ın net olmayan mesajlarının piyasalarda manipülasyona neden olduğunun altını çizen Memiş, "Mesela Trump haftaya başlarken dedi ki 'saldırıyı erteledim'. Bugün de diyebilir ki saldıracağım. Çok ilginç bir manipülasyon piyasası var karşımızda. 'Piyasaları sarsacağım açıklamaları, oynayacağım' açıklamaları gerçekten öngörülebilirliği ciddi bir anlamda tıkıyor. Merkez bankaları önünü göremiyor şu anda. O yüzden yatırımcının bu gibi ortamlarda yapması gereken tek bir şey var. Sakin bir şekilde varlıklarını koruyarak kenarda beklemesi lazım. Yani bu yıl sonuna kadar maalesef finansal piyasalarda para kazanma yılı değil" uyarısında bulundu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sıcaklık artıyor, virüs paniği büyüyor! Vaka sayısı 65'i buldu, 4 kişi öldü
Sıcaklık artıyor, virüs paniği büyüyor! Vaka sayısı 65'i buldu
Kaydet
Domuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü
Domuz sanıp ateş etti! Vurduğu babası öldü
Kaydet
Özel | Hyeon-gyu Oh için Luis Suarez benzetmesi!
Özel | Hyeon-gyu Oh için Luis Suarez benzetmesi! "En iyi halini henüz görmediniz"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.