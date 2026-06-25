Kırgızistan’ın bugüne kadarki en büyük enerji yatırımlarından olan 912 MW kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’nin kapsül töreni, üst düzey devlet protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. İhlas Holding’in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding tarafından hayata geçirilecek 3 milyar dolarlık dev proje, ülkenin enerji bağımsızlığına ve ekonomik kalkınmasına tarihi bir katkı sunacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajıyla iki ülke arasındaki tarihi ve iktisadi bağların önemine dikkat çekti.

İhlas Holding’in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding tarafından Kırgızistan’da hayata geçirilecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali projesinin kapsül töreni, bugün Kazarman bölgesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Nurgocoyeviç Caparov, Kırgızistan Başbakanı (Bakanlar Kurulu Başkanı) Sayın Adylbek Aleshovich Kasymaliev, Kırgızistan Enerji Bakanı Sayın Altınbek Rısbekov, Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Bişkek Büyükelçisi Sayın Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören başta olmak üzere yoğun katılım ve üst düzey devlet protokolü eşliğinde gerçekleştirildi.

KIRGIZİSTAN TARİHİNİN EN BÜYÜK ENERJİ HAMLESİ

Kapsül töreninde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov, Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

Toplam 912 MW kurulu güce sahip Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, Kırgızistan’ın enerji tarihinde bugüne kadar hayata geçirilen en büyük ve en stratejik yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ülkenin doğal su kaynaklarını yüksek mühendislik teknolojileriyle enerjiye dönüştürecek proje, yalnızca elektrik üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Kırgızistan’ın ekonomik kalkınma vizyonu, enerji bağımsızlığı hedefi ve bölgesel güç konumu açısından da tarihi önem taşıyor.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

KIRGIZİSTAN’IN GELECEĞİNE BÜYÜK GÜÇ

Kırgızistan’ın uzun vadeli kalkınma planlarında kritik bir rol üstlenecek olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin enerji altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanması öngörülüyor. Projenin devreye alınmasının ardından Kırgızistan’ın enerji arzının güçlenmesi, sanayi üretiminin ivme kazanması ve ülkenin bölgesel enerji ihracat kapasitesinde önemli artış sağlanması bekleniyor.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İHLAS HOLDİNG'İN PROJESİNE TEBRİK

Gerçekleştirilen kapsül törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının ekonomik iş birlikleriyle daha da güçlendiğine dikkat çekerek, Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören

"BU COĞRAFYADAKİ EN BÜYÜK PROJEMİZ"

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile birlikte holding yönetimi ve Orta Asya Investment Holding yöneticileri de törende yer aldı. Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli bakan, değerli misafirler; benim Kırgızistan'a ilk gelişim 33 sene evvel rahmetli Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile idi. O günden beri hep burada bulunduk. Ancak bugün kapsül törenini yaptığımız Kazarman Hidroelektrik Santrali projesi, bizim bu coğrafyadaki en büyük işimiz olacak.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

33 sene evvel, 20 sene evvel gördüğümüz Kırgızistan bugünkü Kırgızistan değil. Bugün burada bu projeye başlayabiliyor olmamız, bu kapsül törenini yapabiliyor olmamız, Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un vizyonu, girişimciliği ve desteği sayesindedir. Dolayısıyla bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'nın eseridir. Çünkü onlar ülkedeki bu kalkınmanın önünü bu şekilde açmasalardı biz bugün burada olamazdık.

Elektrik çok önemli. Dünyada enerji arz ve talebinde en büyük ihtiyaç elektrikte. Bunu elektrikli araçlar, bilgi teknolojileri ve yapay zekayla ölçtüğümüz zaman dünyanın elektrik ihtiyacı her yıl bir Japonya'nın elektrik tüketimi kadar artmaktadır. Dolayısıyla bu proje hem Kırgızistan için hem sektör için hem de bu coğrafya için çok kritik bir önem taşımaktadır.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

Bu, İhlas Holding'in ilk projesidir ancak son projesi olmayacaktır. Arkasından yine planladığımız üzere Kırgız topraklarında ve civar ülkelerde başka enerji projeleriyle devam edeceğiz inşallah.

2024 Kasım'ında Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurlarında ilk imzası atılan bu projede; Cumhurbaşkanlarımızın desteğine, ülkedeki idarecilerimizin, yetkililerimizin desteğine ve bütün çalışma arkadaşlarımızın katkısına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu vesileyle bu törenin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI KAPSÜL TÖRENİNE KATILDI

Törende ayrıca Sayın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov başta olmak üzere üst düzey devlet protokolü, hükümet temsilcileri, diplomatik heyetler, uluslararası yatırım kuruluşlarının temsilcileri, enerji sektörü profesyonelleri ve iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Bölgesel güç olacak! İhlas Holding ortaklığıyla Kırgızistan’da Kazarman HES Kapsül Töreni gerçekleşti

EKONOMİK HAREKETLİLİĞİ ARTIRACAK DEV YATIRIM

Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’yle bölgedeki ekonomik hareketliliğin artması ve yeni yatırım alanlarının oluşması bekleniyor. Projenin aynı zamanda ulaşım, altyapı ve yan sanayi alanlarında da önemli gelişmeleri beraberinde getireceği ifade ediliyor.

Temiz enerji üretim modeliyle dikkat çeken Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da örnek yatırımlar arasında gösteriliyor. Çevre dostu enerji üretim kapasitesiyle proje, Kırgızistan’ın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunarken, yenilenebilir enerji alanında ülkenin uluslararası konumunu da güçlendirecek.

Bölgesel enerji güvenliği, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir merkez haline gelmesi beklenen proje, Kırgızistan’ın geleceğine yön veren en önemli yatırımlardan biri olarak gösteriliyor.

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