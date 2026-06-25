Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin en büyük enerji hamlesi olan 3 milyar dolarlık Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’nin kapsül töreninde konuştu. Narin Nehri üzerinde inşa edilecek 912 MW gücündeki proje, İhlas Holding ortaklığındaki Ortazia Investment Holding tarafından hayata geçiriliyor. Kapsül töreninde Türkiye ile kardeşlik bağlarına vurgu yapan Caparov, projeyi üstlenen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve Türk heyetine teşekkür etti. Dev yatırımın 2031'de tamamlanmasıyla ülke enerjide ihracatçı olacak.

Kırgızistan, Sovyet döneminden beri hayal edilen ancak ekonomik imkansızlıklar nedeniyle rafa kaldırılan dev bir enerji projesini daha hayata geçiriyor. Narın Nehri üzerinde inşa edilecek olan Kazarman HES Kaskadı projesi için Toğustoro ilçesinde tarihi bir zaman kapsülü yerleştirme töreni düzenlendi.

İhlas Holding’in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding ile Kırgızistan’da hayata geçirilecek projenin kapsül töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene devlet yetkilileri, ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Caparov, törende yaptığı konuşmada bu projenin sadece bir enerji yatırımı olmadığını vurgulayarak, "Bu kapsül sadece dilek ve temennilerden ibaret değildir. O, halkımızın umudu ve gelecek nesillere bıraktığı bir emanettir" ifadelerini kullandı.

Bir hayal gerçek oluyor! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan İhlas Holding'in yatırımına övgü dolu sözler

TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI

Projenin Türkiye Cumhuriyeti ile olan stratejik ortaklık temelinde yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Caparov, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e teşekkür etti. Türkiye’nin Kırgızistan’ın en güvenilir ortaklarından biri olduğunu ifade eden Caparov, iki halkı yüzyıllara dayanan ortak tarih, dil, kültür ve manevi değerlerin bağladığını hatırlattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Nisan 2025'te İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Caparov, İhlas Holding’in ülkedeki çalışmalarına her türlü desteği vereceğini bildirmişti.

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE DEV SIÇRAMA: GSYİH 2 TRİLYONU AŞACAK

Cumhurbaşkanı Caparov, son beş yılda ülkede yaşanan büyük ekonomik dönüşüme de dikkat çekti. Ülke ekonomisinin ve bütçesinin tarihi zirvelere ulaştığını belirten Caparov, çarpıcı veriler paylaştı.

Kazarman HES Kaskadı’nın inşa edildiği Toğustoro ilçesinin stratejik önemine değinen Caparov, bölgeyi gelecekte ülkenin en gelişmiş merkezlerinden biri yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Bölgenin geleceğini değiştirecek projeleri sıraladı.

Sanayileşme hamlesi nedeniyle ülkedeki elektrik ihtiyacının her geçen yıl arttığını, şu an yıllık yaklaşık 4 milyar kilovatsaat enerji ithal edildiğini belirten Caparov, çözümü yenilenebilir enerjide gördüklerini söyledi.

Dev projede imzalar Ağustos 2025'te atılmıştı.

HEDEF 2031: ENERJİ İTHALATINDAN İHRACATA GEÇİŞ

Ülke genelinde 50’ye yakın küçük-orta ölçekli HES ile 50 civarında güneş ve rüzgar santrali planlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, tamamlandığında 1860 MW güce ulaşacak olan Kambarata-1 HES projesinde de hazırlıkların bitmek üzere olduğunu ekledi.

Caparov, konuşmasını "İnşallah 2031 yılına kadar Kazarman HES kaskatlarını tamamlamayı planlıyoruz. Kambarata-1 de bittikten sonra artık enerji ithal eden değil, komşu ülkelere elektrik ihracatı yapan bir devlet konumuna geleceğiz" dedi.

Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov

BAKAN RISBEKOV: "BU PROJE KÖKLÜ DOSTLUĞUMUZUN SİMGESİDİR"

Öte yandan, Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov da tören öncesinde TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kazarman HES projesinin iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları taçlandırdığını ifade ifade eden Rısbekov, projenin önemine dikkat çekerek, "912 MW kapasitesindeki bu dev hidroelektrik santrali, Kırgızistan için benzersiz bir proje ve en büyük yatırımlardan biridir. Bu adım, halklarımız arasındaki köklü dostluğun ve birlikte imza atacağımız çok daha büyük projelerin en net simgesidir" diye konuştu.

Bir hayal gerçek oluyor! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparovdan İhlas Holdingin yatırımına övgü dolu sözler

Kırgızistan’ın muazzam su kaynaklarına sahip olmasına rağmen mevcut potansiyelinin bugüne kadar yalnızca %16’sını enerjiye dönüştürebildiğini aktaran Rısbekov; İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding ortaklığıyla başlayan bu yeni dönemin, ülkenin "Yeşil Enerji" vizyonu için tarihi bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Bir hayal gerçek oluyor! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparovdan İhlas Holdingin yatırımına övgü dolu sözler

Konuşmasının sonunda Türkiye’deki ekran başındaki izleyicilere ve soydaşlarına seslenen Bakan Rısbekov, iki devletin ortak köklerine vurgu yaparak, "Türkiye bizim için sadece bir ortak değil; her zaman bir ve beraber olduğumuz öz kardeşimizdir, 'tuhanel'imizdir. Bizler kader birliğini kesintisiz sürdüren kadim halklarız. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum" dedi.

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