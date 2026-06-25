İhlas Holding’in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding ile Kırgızistan’da hayata geçireceği 912 MW kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu dev altyapı hamlesinin resmi kapsül töreni öncesinde TGRT Haber canlı yayınına katılan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, projenin hem holding hem de Türkistan coğrafyası için taşıdığı stratejik önemi paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajıyla iki ülke arasındaki tarihi ve iktisadi bağların önemine dikkat çekti.

İhlas Holding’in stratejik ortağı Orta Asya Investment Holding ile Kırgızistan’da hayata geçireceği 912 MW kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu dev altyapı hamlesinin resmi kapsül töreni öncesinde TGRT Haber canlı yayınına katılan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, projenin hem holding hem de Türkistan coğrafyası için taşıdığı stratejik önemi paylaştı.

İhlas Holding’den Kırgızistan’da dev yatırım! "Enerji alanındaki büyümemizin ilk adımı"

"ENERJİ ALANINDAKİ BÜYÜMEMİZİN İLK ADIMI"

Kırgızistan’a ilk olarak 33 yıl önce rahmetli Turgut Özal ile geldiğini hatırlatan Ahmet Mücahid Ören, bölgeyle bağlarını inşaat, ticaret ve medya alanlarında hiç koparmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu boyutta ve bu büyüklükte bir yatırım ilk defa başlayacak. İnşallah İhlas Holding’in enerji alanında büyümesinin ilk adımı bugün atılıyor. Dolayısıyla bizim için çok anlamlı ve gurur verici bir gün."

İhlas Holding’den Kırgızistan’da dev yatırım! "Enerji alanındaki büyümemizin ilk adımı"

KIRGIZİSTAN ENERJİSİNE %20 DOĞRUDAN KATKI

Kırgızistan’ın muazzam su kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunun sadece %16’sını kullanabildiğini ve kış aylarında elektrik ithal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Ören, dev projenin ülkenin kaderini değiştireceğini ifade etti. Kazarman HES’in devreye girmesiyle birlikte ülkenin mevcut kurulu gücüne %20 oranında ilave katkı sağlanacağını belirten Ören, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojileriyle birlikte dünyadaki enerji tüketim artışı yaşandığına dikkat çekerek bu yatırımın Kırgızistan’ı geleceğe hazırlayacağını söyledi.

İhlas Holding’den Kırgızistan’da dev yatırım! "Enerji alanındaki büyümemizin ilk adımı"

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM VE YENİ YATIRIM MÜJDESİ

Narin Nehri üzerinde inşa edilecek ve Alabuga, Karabulun-1, Karabulun-2 olmak üzere 3 ayrı karakoldan oluşacak dev projenin sosyal etkilerine de değinen Ören, zorlu bir coğrafyada yükselecek olan inşaat sürecinde 2.000 ila 3.000 kişiye, işletme döneminde ise 150 ila 300 kişiye daimi istihdam sağlanacağını müjdeledi.

Yatırımların Kazarman projesiyle sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekleyen İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, "Allah’ın izniyle bu Kırgızistan’daki tek projemiz olmayacak. Buna benzer büyüklükte ikinci bir çalışma için hazırlıklarımız devam ediyor. Başka Orta Asya ülkelerinde de görüşmelerimiz sürüyor" diyerek holdingin bölgesel büyüme vizyonunu ortaya koydu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı tebrik mesajıyla iki ülke arasındaki tarihi ve iktisadi bağların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Kırgızistan'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding’in yatırımlarının ulaştığı aşamadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Kazarman Barajı ve HES projesinin Kırgızistan’ı enerjide ileriye taşıyacağını ve bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunacağını belirten Erdoğan, yatırımların önünü açan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a ve Kırgız makamlarına teşekkür ederek projede emeği geçen tüm kişi ve kuruluşları tebrik etti.

Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov

KIRGIZİSTAN ENERJİ BAKANI RISBEKOV: BU PROJE TÜRK VE KIRGIZ HALKLARININ SİMGESİDİR

TGRT Haber canlı yayında konuşan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov ise Kazarman HES projesinin iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları taçlandırdığını ifade etti.

"Bugün burada, ülkelerimiz arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendiren çok tarihi bir kapsül töreninde bulunuyoruz. 912 MW kapasitesindeki bu dev hidroelektrik santrali, Kırgızistan için kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir proje ve en büyük seviyedeki yatırımlardan biridir." diye konuşan Rısbekov, "Bu yatırım Kırgızistan halkı ile Türk halkı arasındaki köklü dostluğun ve bundan sonra birlikte imza atacağımız çok daha büyük projelerin en net simgesidir. İki ülkenin dostluğu daim olsun, bu dev proje zamanında tamamlansın ve ilişkilerimiz daha da güçlensin." ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, TGRT Haber'e konuk oldu.

Kırgızistan’ın muazzam su kaynaklarına sahip bir coğrafya olmasına rağmen, mevcut potansiyelinin bugüne kadar yalnızca %16’sını enerjiye dönüştürebildiğinden bahseden Rısbekov, İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding ile başlayan bu yeni dönemin, ülkenin "Yeşil Enerji" vizyonu için bir kırılma noktası olduğunu belirtti:

"TÜRK HALKI BİZİM İÇİN AKRABADIR, KARDEŞTİR"

Röportajın sonunda Türkiye’deki ekran başındaki izleyicilere ve soydaşlarına bir mesaj gönderen Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, iki devletin ortak köklerine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bizim için sadece bir ortak değil; her zaman bir ve beraber olduğumuz öz kardeşimizdir, 'tuhanel'imizdir. Türk halkı bizim için her şeyden önce akraba bir halktır. Bizler, atalarımızdan bu yana dostluğu, kardeşliği ve kader birliğini kesintisiz şekilde sürdüren kadim halklarız. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum."

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