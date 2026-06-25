Avrupa kıtası, onlarca can kaybına, elektrik kesintilerine, altyapı çökmelerine, okul ve kültürel mekanların kapanmasına neden olan tarihi bir aşırı sıcaklık dalgasıyla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanlarının "termal fırtına durumu" ve "sıcaklık kubbesi" olarak tanımladığı sabit yüksek basınç alanı, Fransa üzerinden kıtanın içlerine doğru ilerleyerek rekorları altüst ediyor. Kıta genelinde nehir ve göllerde boğulma vakaları tırmanırken, hastanelerin acil servislerinde felç ve susuz kalma şikayetleriyle başvuran hasta sayıları ortalama yüzde 15 artış gösterdi. Resmi makamlar, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ile kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin hayati risk altında olduğunu duyurdu.

İSPANYA: 4 GÜN İÇİNDE 212 CAN KAYBI Sıcak dalgasının en ağır vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya'da, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların günlerce sürmesinin ardından bilanço ağırlaştı. İspanya'da sıcaklar nedeniyle 21-24 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Ulusal kayıtlara göre cumartesi günü 13, pazar günü 38, pazartesi günü 66 ve salı günü ise 95 can kaybı bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Cantabria bölgesinde termometrelerin 43,7 dereceyi göstermesiyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı AEME haziran ayının sonlarında kaydedilen bu ekstrem değerlerin bugün itibarıyla hafiflemeye başladığını duyurdu.

FRANSA: HAZİRAN REKORU KIRILDI, 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Fransa, yaklaşık 80 yıl önce meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak günlerini yaşıyor. Başkent Paris'te sıcaklıklar haziran ayı rekoru olan 40,9 dereceye ulaşırken, ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında termometreler 44,3 dereceyi gördü. Fransız yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, aşırı sıcaklar sonucu 48 kişinin serinlemek için girdikleri sularda boğularak, 2 çocuğun ise kilitli kaldıkları araçta sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede sıcak dalgasına bağlı toplam can kaybı 50'ye yükseldi.

SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) verilerine göre sıcaklık dalgasının Türkiye'ye de gelme ihtimali bulunuyor. Türkiye'nin de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşaması bekleniyor, ancak şu anki tahminler Fransa'daki 44 ila 45 derece seviyesindeki rekor sıcaklıkların aynısının Türkiye genelinde görüleceğini göstermiyor. Isı kubbesinin doğuya ne kadar genişleyeceği bu süreçte belirleyici olacak. Mevcut tahminler, sıcak hava dalgasının önce Orta Avrupa'ya, ardından Doğu Avrupa ve Balkanlar'a doğru ilerlediğini göstermekte. Türkiye ise bu sistemin doğu ucunda yer alıyor ve ne kadar etkileneceği, yüksek basınç sisteminin önümüzdeki birkaç gün içinde nasıl hareket edeceğine bağlı olarak değişecek. Eğer Avrupa üzerindeki Omega blokajı birkaç gün daha yerini korur ve doğu yönlü genişlerse Trakya ve Marmara'da sıcaklıklar belirgin şekilde artabilir. Ege ve Akdeniz'de zaten mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar daha da yükselebilir ve İç Anadolu'nun batısında da sıcak hava etkisini artırabilir. Uluslararası haber ajanslarının son günlerde yayımladığı fotoğraflarda İstanbul, Avrupa'daki sıcak hava dalgasını betimlemede kullanılan şehirlerden biri olarak yer aldı. Şu ana kadar Fransa'da görülen 43 ila 45 derece seviyelerindeki olağanüstü ekstrem değerler Türkiye'de kaydedilmedi.

ALMANYA: ACİL DURUM İLAN ETTİ Almanya'da hafta sonu termometrelerin, ülke tarihinde ölçülen en yüksek değer olan 41,2 dereceyi (2019 Duisburg) geride bırakarak 44 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. İklim uzmanı Dr. Karsten Brandt, durumun insan hayatını tehdit eden bir "termal fırtına" olduğunu belirterek halka şu çağrıyı yaptı: "Alman hava durumu modelinin önümüzdeki pazar için yaptığı tahmini gördüğümde dilim tutuldu. Almanya'da daha önce hiç 44 dereceye varan değerler görülmemişti. Arkadaşlar, mümkün olduğunca evde kalın. Dışarısı çok tehlikeli, bu bir acil durum."

ORDU DEVREYE GİRSİN ÖNERİSİ Alman milletvekilleri acil serinleme merkezlerinin kurulması ve halkı korumak adına gerekirse federal ordu Bundeswehr'in devreye sokulması gerektiğini ifade etti. Aşırı sıcaklar şimdiden lojistik ve sosyal hayatı vurdu; Saksonya-Anhalt’taki A2 otoyolu beton kaplamanın sıcaktan çatlaması nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) bilet iptallerini ücretsiz hale getirirken, 24 bin kişinin katılacağı Hamburg Yarı Maratonu ve çok sayıda şehir festivali güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

BELÇİKA: HASTANE SUNUCULARI PATLADI, AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ Belçika'da aşırı sıcaklar sağlık, eğitim ve ulaşım altyapısında ağır aksamalara yol açtı. Anvers Üniversite Hastanesi ve Gent kentindeki AZ Sint-Lucas Hastanesinin Paris'te bulunan veri sunucuları aşırı ısınma nedeniyle çöktü. Hasta kayıt sistemindeki bu arıza sebebiyle en az 50 ameliyat iptal edilirken, randevular ve tıbbi işlemler gecikmeye uğradı.

İTALYA VE İNGİLTERE'DE EN YÜKSEK SEVİYE ALARMLAR DEVREDE İngiltere'nin güneyinde termometrelerin 36,1 dereceyi göstermesiyle haziran ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. İtalya Sağlık Bakanlığı ise Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona dahil olmak üzere ülkenin 16 büyük şehrinde en yüksek seviye olan kırmızı sıcaklık alarmı verdi. Bakanlık açıklamasında, sıcaklık kubbesinin pazar ve pazartesi günleri arasında zirve noktasına ulaşacağı ve etkisini daha da yoğunlaştıracağı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası