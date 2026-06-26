TBMM'de sandalye dağılımı yeniden değişti! Aradaki fark büyüyor
TBMM'de bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti. Son durumda AK Parti'nin 277, CHP'nin ise 136 vekili bulunuyor.
- Ersin Beyaz ve Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
- Nimet Özdemir ve Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifasıyla CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düştü.
- Bazı milletvekillerinin vefatı, milletvekilliğinin düşmesi ve belediye başkanı seçilmeleri nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.
- Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.
- Partilere göre yeni sandalye dağılımı Adalet ve Kalkınma Partisi 277, Cumhuriyet Halk Partisi 136, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi 20 olarak gerçekleşti.
İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
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EN ÇOK VEKİLİ, CHP KAYBETTİ
Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.
Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.
TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 277
- Cumhuriyet Halk Partisi: 136
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
- Milliyetçi Hareket Partisi: 46
- İYİ Parti: 29
- Yeni Yol Partisi: 20
- Bağımsız: 10
- Yeniden Refah Partisi: 4
- Hür Dava Partisi: 4
- Türkiye İşçi Partisi: 3
- Demokratik Bölgeler Partisi: 2
- Emek Partisi: 2
- Saadet Partisi: 1
- Demokratik Sol Parti: 1
- Demokrat Parti: 1
Toplam: 592