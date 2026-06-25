AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında AK Parti’ye yeni katılan 3 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, resmen AK Parti’ye katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı grup toplantısında şu mesajı vermişti:

AK Parti olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahibiz. AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Huzur arayan, şehrine, beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Muhalefetin, bırakın yolunu, adını bile bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yeni belediye başkanlarını aramıza katacağız, bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Ülkesi, milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.