3 belediye başkanı AK Parti’de! Rasim Arı, Mesut Özaslan., Mehmet Özcan... Rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında partiye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti’ye katıldı.
- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin teşkilat yapısının dünyada eşi benzeri olmadığını ve 11 milyon 550 bin kişilik bir çekirdeğe sahip olduğunu belirtti.
- Huzur arayan ve hizmet etmek isteyen herkesi partiye davet etti.
- En son geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de AK Parti'ye katılmıştı.
- Nimet Özdemir daha önce 24 Temmuz 2024'te İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti.
AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında AK Parti’ye yeni katılan 3 belediye başkanına rozetlerini taktı.
3 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’DE!
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, resmen AK Parti’ye katıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı grup toplantısında şu mesajı vermişti:
AK Parti olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahibiz. AK Parti'nin çelik çekirdeği 11 milyon 550 bin kardeşimizdir. Huzur arayan, şehrine, beldesine hizmet etmek isteyen herkes bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Muhalefetin, bırakın yolunu, adını bile bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yeni belediye başkanlarını aramıza katacağız, bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Ülkesi, milleti için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
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EN SON CHP'Lİ VEKİL KATILDI
Son olarak geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Özdemir'in rozetini, gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.
Özdemir, geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullanmıştı. Özdemir 24 Temmuz 2024’te de İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti. Özdemir, istifasını X hesabından, “Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İyi Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım” sözleriyle duyurmuştu.