Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Özdemir'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Son aylarda milletvekili, belediye başkanı ve belediye üyeleri bazında art arda AK Parti'ye geçişler yaşanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmıştı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Bugün de Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Özdemir'in rozetini, gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

CHPden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Partide!

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Özdemir, geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Özdemir 24 Temmuz 2024’te de İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti. Özdemir, istifasını X hesabından, “Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İyi Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım” sözleriyle duyurmuştu.

Özdemir CHP’ye 8 Ekim 2024’te geçmişti, rozetini Özgür Özel takmıştı.

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