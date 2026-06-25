Uşak'ta bir depoda 30 ton 600 kilogram tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Bozuk ürünlerle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik düğmeye bastı.

30 tondan fazla! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Bozuk ve tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

30 TON BOZUK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda bir gıda deposunda yapılan aramalarda 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

30 tondan fazla! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Bozuk ve tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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