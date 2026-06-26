Venezuela'daki depremde bilanço arttı! Ölü sayısı 1000'e yaklaştı
Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralananların sayısının ise 3 bin 360'a ulaştığını açıkladı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.
- 7,5 büyüklüğündeki deprem Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda, 7,2 büyüklüğündeki deprem ise aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi.
- Depremlerin derinliği Yumare'de 10 kilometre, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak açıklandı.
- Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Venezuelalı yetkililer, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Son bilgilere göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920, yaralı sayısı ise 3 bin 360 oldu.
Zamanla yarış sürüyor, çok sayıda ekip gece gündüz enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.
PEŞ PEŞE 2 BÜYÜK DEPREM
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti. USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.