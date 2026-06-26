Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralananların sayısının ise 3 bin 360'a ulaştığını açıkladı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Venezuelalı yetkililer, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Venezuela'daki depremde bilanço arttı! Ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Son bilgilere göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 920, yaralı sayısı ise 3 bin 360 oldu.

Venezuela'daki depremde bilanço arttı! Ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Zamanla yarış sürüyor, çok sayıda ekip gece gündüz enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.

Venezuela'daki depremde bilanço arttı! Ölü sayısı 1000'e yaklaştı

PEŞ PEŞE 2 BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti. USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Venezuela'daki depremde bilanço arttı! Ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

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