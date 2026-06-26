Milyonlarca memur ve emekli "Temmuzda ek zam yapılacak mı?" sorusuna cevap ararken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında, memurlar ise yüzde 12,4 zammı şimdiden garantiledi. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla milyonların zammı da kesinleşecek.

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MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi bekleniyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 18,19, memur zammı ise yüzde 13,93 olacak.

Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz cevapladı

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Milyonlarca memur ve emekli "Temmuzda ek zam yapılır mı?" sorusuna cevap ararken, konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi.

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"ENFLASYONA HİÇBİR ZAMAN EZDİRMEDİK"

Memur ve emekliye refah payı verilip verilmeyeceği sorusu yöneltilen Yılmaz, "Emekli, memura zamda otomatik sistem var, artışlar ona göre şekilleniyor. Enflasyon neyse o yansıtılıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin de yasal düzenleme yapılıyor. Bu da sosyal devlet politikası. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz. Burada otomatik yansımadığı bir alan var (en düşük emekli aylığı) Prime dayalı değil kök maaşa bakarsanız o çok daha düşük. O konuda meclis gerekeni yapacaktır." dedi

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