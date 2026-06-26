Petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyondaki yavaşlama sonrası ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan, son gelişmelerin ardından yıl sonu faiz tahminini düşürdü. İşte detaylar...

ABD-İran savaşı ile tüm dünyada olduğu gibi mart ayından itibaren Türkiye'de de yükselmeye başlayan enflasyonda ibre tersine dönmeye başladı. Nisanda yüzde 4,18 gelen enflasyon, mayısta ise yüzde 1,71 geldi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ise haziranda enflasyonun yüzde 1,36 gelmesi bekleniyor. Enflasyondaki gelişmeler, birçok kalemi etkilediği gibi Merkez Bankası'nın para politikasını da doğrudan etkiliyor. Enflasyondaki düşüş sonrası ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan Türkiye'ye dahil yeni bir analiz geldi.

JP MORGAN'IN YIL SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 35

Dev banka Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz beklentisinde indirime gitti. Daha önce 2026 sonu faiz tahminini yüzde 37 olarak açıklayan banka, beklentisini 200 baz puan düşürdü. Böylece JP Morgan'ın yıl sonu faiz tahmini yüzde 35 oldu.

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İNDİRİMİN GEREKÇESİ

Banka bu indirimin gerekçesini ise İran savaşında sağlanan anlaşma ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile Merkez Bankası'ndan gelen gevşeme sinyalleri olarak gösterdi.

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FONLAMA FAİZİNDE DE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

JPMorgan, merkez bankasının önümüzdeki ay haftalık repo ihalelerine muhtemelen yeniden başlayacağını ve bu adımın efektif fonlama faizini yüzde 40'tan yüzde 37'ye düşüreceğini belirtti.

Banka analistleri, "düşen enerji fiyatları ve TCMB'nin parasal gevşeme yanlısı sözlü yönlendirmeleri doğrultusunda" merkez bankasının 10 Eylül ve 22 Ekim'deki toplantılarının her birinde politika faizini 100'er baz puan indirerek yüzde 35 seviyesine çekeceğini öngördüklerini ifade etti.

SAVAŞ SONRASI FAİZ SABİT KALDI

Merkez Bankası faiz indirimlerine Temmuz 2025'te start vermişti. Temmuz, eylül, ekim, aralık ve ocak aylarını kapsayan 5 aylık dönemde 900 baz puan indirim yapılmıştı. İran savaşı ile faiz indirimlerine ara veren Merkez; mart, nisan ve haziranda faizi pas geçerek yüzde 37'de sabit bıraktı. Bir sonraki faiz kararı ise 23 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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