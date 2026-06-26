Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, haziranda aylık TÜFE’nin %0,9’a gerileyebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. TCMB’nin piyasayı %40’tan fonlaması devam ederken; Çağrı Sarıkaya “Temmuz PPK toplantısında politika faizinin %37’de sabit tutulmasını ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine dönülerek, fonlama faizinde 300 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyoruz” paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haziran ayı tamamlanmak üzereyken, temmuzda iki önemli gündem maddesi radara girmeye başladı. İlk olarak 3 Temmuz Cuma günü haziran ayı TÜFE verisi açıklanacak. 23 Temmuz’da da TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Her iki gelişmede TL varlıklar için büyük önem taşıyor.

Mevcut durumda yıllık enflasyon mayısta %32,61 seviyesine yükseldi. TCMB politika faizi ise mart başından bu yana yüzde 37’de sabit tutuluyor. Ancak jeopolitik riskler sebebiyle piyasa fonlaması koridorun üst bandı olan %40’tan gerçekleşiyor.

HAZİRANDA TÜFE KAÇ OLACAK?

Piyasalarda “Haziran enflasyonu kaç gelebilir?” sorusunun cevabı merak konusu olurken; Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından yapılan nihai analizde %0,9’luk beklenti dile getirildi. Yıllık enflasyonun da %32’ye gerileyebileceği tahmin edildi.

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FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya “Nisanda enflasyona yüksek katkı yapan gıda ve enerji kalemleri mayıstan sonra haziranda da enflasyonu sınırlıyor. Çekirdek-B enflasyonu da temmuzdaki yarı yıl fiyatlamaları öncesi ılımlı. Temmuz PPK toplantısında politika faizinin %37’de sabit tutulmasını ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine dönülerek, efektif fonlama faizinde 300 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyoruz” paylaşımında bulundu.

REZERVLER TOPARLANDI

Savaş döneminde maksimim 48 milyar dolar ulaşan rezerv satışının bugün 15 milyar dolara kadar gerilediğini aktaran Sarıkaya, “Altın fiyatındaki düşüşler değerlemeyi olumsuz etkiliyor. 27 Şubat’tan bu yana brüt rezerve etkisi -25 milyar dolara ulaştı. Altın fiyatı ve parite etkilerinden arındırıldığında savaş döneminde döviz mevduatlarındaki artış ise 6 milyar dolarla sınırlı kaldı. Bireyselin TL tercihi güçlü, dövizde net satıcı konumunda” ifadelerini kullandı.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ

Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşle birlikte yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminleri üzerinde de “aşağı yönlü” revizyon ihtimalinin arttığını belirten Sarıkaya, yakın dönemde piyasanın enflasyon tahminlerinin %29’lara kadar gerilediğini hatırlattı.

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