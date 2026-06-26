Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfer listesinin zirvesine yazdığı Kassoum Ouattara için harekete geçen Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bekle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Monaco ile yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis pazarlığını sürdürürken, transferin kısa süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Siyah beyazlılar sol bek mevkisi için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yaklaştı.

OUTTARA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fransız basınında yer alan Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'nın temsilcileriyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına ulaştı. Transfer sürecinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, İtalyan çalıştırıcının genç futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Haberde, Italiano'nun Ouattara'yı yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.

MONACO İLE SIKI PAZARLIK VAR

Oyuncu tarafı ile işleri yoluna koyan siyah beyazlılar, Monaco kulübüyle olan resmi temaslarını da sıklaştırdı. Yönetimin, genç sol bekin bonservisini kalıcı olarak almak adına Fransız ekibiyle yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir pazarlık yürüttüğü öne sürüldü.

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KASSOUM'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Monaco formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Kassoum Ouattara, takımıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada görev alırken, arkadaşlarına 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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